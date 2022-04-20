Боеприпасы и комплектующие на $200 млн: СБУ разоблачила законспирированный склад оккупантов

Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.
Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими для военной техники в Харьковской области на $200 млн.
По предварительным данным, детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", — говорится в сообщении.
В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:
- 60 полнокомплектных танковых двигателей;
- большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.
Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".
СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.
СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.
Напомним, российские оккупанты готовы убивать своих командиров, СБУ перехватила разговор военного РФ с родственником.
Читайте также: