"Боеспособность нулева": Арестович рассказал, куда отправят первых российских мобилизованных

Россия будет отправлять мобилизованных солдат на пополнение подразделений, выведенных на восстановление, однако его процесс может быть значительно сокращен.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Если их отправят, а по идее так и должны сделать, на пополнение российских подразделений, которые выведены на переформирование и восстановление, то они сократят восстановление и бросят их при сохранении кадрового ядра. В принципе, может быть неприятно, но есть вопрос сколько там этих подразделений, и готовы ли они возвращаться. Судя по тому, что мы видим, пока не очень готовы", — сказал он.

Арестович отметил, что эффективность такой манеры пополнять крайне мала.

"Очень сложно отнестись к этому всерьез, потому что такая манера пополнять вызывает очень большие сомнения в эффективности. объяснил, что и как. Сомнительная история, если честно", — сказал он.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, почему обращение Путина о мобилизации было перенесено.