Боеспособны ли "вагнеровцы" в Беларуси: в британской разведке узнали

В Беларусь прибыло уже несколько тысяч боевиков ЧВК "Вагнера". Однако их грядущая боевая эффективность пока под вопросом.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что "вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель. Спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств.

"Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств — это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин", — говорят аналитики.

В то же время, они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине. В частности, существует реальная возможность того, что НПК была вынуждена вернуть ее российским военным.

"Способность "Вагнера" содержать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами его будущей боеспособности", — отмечают эксперты.

По данным ГУР Минобороны Украины, на сегодняшний день на территории Беларуси находятся менее 10 тыс. боевиков "Вагнера", которые начали прибывать туда в конце июня-начале июля после попытки мятежа владельца компании Евгения Пригожина.

Из-за возникшей в Беларуси угрозы Польша перебросила к своей восточной границе больше войск и планирует строительство новой воинской части. А в Литве заявили о существенных изменениях в своих военных возможностях за последние годы и призвали не "танцевать под дезинформационные месседжи Пу и Лу".

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