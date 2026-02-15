Боец элитного подразделения дронов РФ "Рубикон" перешел на сторону Украины: как он объяснил свое решение

Военный билет РФ

Российский военный Мирослав Симонов, служивший в так называемом элитном подразделении операторов БПЛА "Рубикон", перешел на сторону Украины.

Об этом он рассказал после того, как воспользовался возможностью добровольно сдаться в плен украинским военным через проект “Хочу жить”.

Мирослав Симонов. / © Facebook-страница государственного проекта "Хочу жить"

По словам Симонова, в российскую армию его заставили последовать обстоятельства. Он надеялся попасть в часть, где служил его отец, однако вместо этого его направили в подразделение беспилотников, а затем на обучение в центр "Рубикон".

Во время службы он стал свидетелем того, как в российской армии легко отдают приказы об уничтожении пленных и оправдывают убийства гражданских. Именно после этого, говорит Симонов, он осознал, что самовольное уход от части — единственный выход. Однако попытка побега не удалась: его задержали и отправили в так называемую "мясную" бригаду на передовую.

На тот момент Мирослав уже знал об украинском проекте Хочу жить и решил воспользоваться возможностью перейти линию фронта, чтобы воевать на стороне Украины.

Свой побег он описывает как настоящий ад:

"Эти 10 километров с этой позиции я добирался до ваших ребят - это отдельная история. Если коротко, я думал, что ранен. Была контузия. Задача была откатываться 10 километров через это пекло. По мне работали минометы, ложились снаряды, летали FPV-дроны. уши" там тоже были. Взрывы, стрельба... Вылетел расчет FPV, чтобы меня найти. И там, где я делал привалы, прилетали FPV именно с российской стороны..."

После того, как он добрался до украинских позиций, ему оказали медицинскую помощь.

"Когда я добрался до позиций, меня перевязали, полностью помогли. Я за это очень благодарен. А уже на следующий день мы с вашими ребятами шли к точке эвакуации. По дороге вместе взяли в плен российского военного. Я шел в замыкании с автоматом. как делают россияне, просто убьют на месте. Но один из ваших бойцов, который его допрашивал, взял его на плечи и сказал: “Я его не брошу. Я не хочу быть такими, как они. Я донесу его". И донес. И тогда я понял разницу между Россией и Украиной. Благодаря этому человеку тот "орк" выжил, хотя должен был идти в атаку на их позиции. Вот так бывает. Очень показательно".

По словам Симонова, именно это окончательно убедило его, что решение перейти на сторону Украины было верным.

Ранее мы рассказывали историю, как раненый военнослужащий 5-го батальона 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вышел из плена и вывел с собой двух российских военных.