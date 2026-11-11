Боевая бригада «Кара-Даг» обустроила комплекс надежных укрытий на базе стальных тайников «Стального фронта» Ахметова

Реклама

«Эффективность подразделения, его сплоченность и сила действовать под давлением постоянной опасности на фронте, в первую очередь, зависит от мотивированности и морального духа бойцов, когда командование заботится о создании человечных условий для службы даже в полевых условиях. Поэтому когда встал вопрос об устройстве безопасного подземелья для защитников 15 БРОП в непосредственной близости от фронта, командование избрало проверенное войной инженерное решение от милитарной инициативы Стальной фронт – подземные тайники. Скорость обустройства на позициях и надежность укрытий были решающими факторами, по которым был выбран именно такой формат подземного укрытия», – говорит начальник отделения гражданско-военного сотрудничества подполковник Виталий Миловидов.

Стальные тайники – одна из первых разработок милитарной инициативы «Стальной фронт», которая стала на защиту украинских военных с 2022 года и до сих пор широко используется. Стальная капсула, приспособленная для подземной установки, имеет множество модификаций и позволяет обустраивать на базе тайников простейшие блиндажи, многофункциональные подземные укрытия, стабилизационные и командные пункты, укрытия для гражданских.

Реклама

За все время деятельности инициативы Стальной фронт передал более 1200 стальных тайников разных модификаций для обеспечения жизней. "Стальной фронт Рината Ахметова" - инициатива, которая консолидирует помощь бизнесов SCM Силам обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы подразделениям передают транспорт, беспилотники, средства связи и РЭБ, оптику, амуницию, инженерное и медицинское оборудование, противоминные тралы и защитные конструкции для военной техники, а также присоединяются к строительству фортификаций. С начала полномасштабного вторжения бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова, «Сердце Азовстали» и футбольный клуб «Шахтер» направили на помощь стране, войску и гражданским более 15 млрд грн.

Реклама

Новости партнеров