"Боевая ценность даже не нулевая, а отрицательная": Арестович — о мобилизованных на фронт россиянах

Кремлевский диктатор надеялся, что "частичная" мобилизация принесет хоть немного пользы в войне с Украиной, однако на самом деле "новобранцы" лишь снизят боеспособность российской армии.

Пребывание на фронте мобилизованных российских военных будет только снижать боеспособность оккупационной армии.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"Они ничего не умеют, они не знают, что делать во время обстрела, как найти позицию, как копать окопы, ничего не знают. Это тупо расстрел будет в чистом поле. У них боевая ценность даже не нулевая, а отрицательная. фронте будет снижать боеспособность российской армии, потому что все это стадо держать в куче, поставлять и обеспечивать невозможно.А других уже нет. Они тянут вниз. чем они ожидали, они ее завалят.Все это неорганизованное стадо тянет вниз боеготовность и уже тянет.И это еще мы по ним стрелять не начали.Напоминаю, кстати, мобилизованным: по бунтующим частям мы не стреляем, разворачивайте машины стреляйте в свое командование и мы вам поможем от них избавиться", — сказал он.

Напомним, что первые мобилизованные россияне уже воюют в Украине, однако основная масса прибудет на фронт примерно через две недели.