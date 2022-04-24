Украина отразила многочисленные атаки РФ вдоль линии столкновения на Донбассе – британская разведка

Несмотря на то, что Россия достигла некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный ущерб.

Об этом говорится в свежем отчете Минобороны Великобритании о войне в Украине.

Также отмечается, что на этой неделе Украина отразила многочисленные атаки РФ вдоль линии столкновения на Донбассе. В отчете сказано, что вполне вероятно, что боевая эффективность России снижается из-за низкого морального духа оккупантов и нехватки времени для восстановления:

"Низкий моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, по всей видимости, снижают боевую эффективность России", — сказано в сообщении британской разведки.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 24 April 2022



Получили из Великого Великобритании ответы: https://t.co/tFb39zzDtn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 24 апреля 2022

Отметим, что сегодня, 24 апреля, посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину и украинцев с Пасхой. Она выразила убеждение, что Украина воскреснет вновь более сильной, яркой и устойчивой.

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