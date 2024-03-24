Боевая работа продолжалась всю ночь: в ВСУ сообщили подробности ночной атаки

Этой ночью оккупанты снова устроили дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Двумя волнами враг направил ударные дроны, пытаясь атаковать широкой полосой от юга Одесчины до Днепропетровщины. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 баражирующих снарядах: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 — на Одесчине и в Николаеве", – говорится в сообщении.

В Днепропетровской области враг пытался атаковать объекты энергетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект в Никопольщине. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

"Вернулся враг и к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре", — добавили военные.

Напомним, в ночь на 23 марта Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Кривом Роге, Хмельнитчине и Киевщине.

Известно, что во Львовскую область летело около 20 ракет и 7 "Шахедов". В Киеве ПВО сбило около 10 российских ракет.

В ходе ракетной атаки на Украину Польша подняла авиацию. Отмечается, что оперативное командование ВСУ Польши наблюдало интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Российская ракета залетела на территорию Польши.

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