Боевик-садист, который выводил на "расстрел" жителей Херсонщины, получил приговор: как его наказали

Задокументированы факты, когда боевик простреливал ноги похищенным жителям Херсонской области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел.

Реальный срок заключения получил еще один участник оккупационных группировок РФ, причастный к массовым пыткам мирных жителей левобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник издевался над людьми и угрожал им убийством. Задокументированы факты, когда он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел.

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Сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ задержали боевика в результате спецоперации на временно оккупированной части региона. Таким образом, злоумышленник был выведен на подконтрольную территорию Украины, чтобы привлечь к ответственности.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 12 лет тюремного заключения. Учитывая, что злоумышленник ранее был осужден за государственную измену, суд по совокупности преступлений назначил ему 15 лет за решеткой.

Как установило следствие, осужден бывший житель оккупированной Ждановки на Донетчине, который еще в 2014 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ его "командировали" в состав 3-го стрелкового взвода 1-й роты 5-го батальона 109-го полка Южного военного округа страны-агрессора.

Вместе с российскими оккупантами он воевал против Сил обороны и участвовал в захвате левобережной Херсонщины.

Также боевик издевался над мирными жителями региона, в том числе пытался "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, у россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим.

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