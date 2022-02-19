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Боевики 70 раз обстреляли Донбасс: среди ВСУ есть погибшие и раненые

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Боевики 70 раз обстреляли Донбасс: среди ВСУ есть погибшие и раненые

СБУ

Украина понесла потери в зоне проведения ООС, однако бойцы контролируют ситуацию.

Российские боевики 19 февраля по состоянию на 17:00 совершили 70 обстрелов на Донбассе, 60 из которых – из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Под обстрел попали 33 населенных пункта.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В результате обстрела 2 украинских военнослужащих погибли от осколочных ранений, еще 4 бойца получили ранения различной тяжести и находятся в медучреждениях.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;
  • Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм;
  • четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • трижды Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • Болотное – из минометов калибра 82 мм;
  • Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • Широкино – из минометов калибра 120 мм;
  • Мироновское – из артиллерии калибра 122 мм;
  • трижды Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
  • трижды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • трижды Травневе – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
  • дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • дважды Пивденне – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета;
  • дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;
  • пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
  • четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
  • дважды Опросное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • Лопаскино – из минометов калибра 82 мм;
  • трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • дважды Станицу Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм;
  • Причепиловку – из минометов калибра 120 мм;
  • Сизее – из минометов калибра 120 мм;
  • Новогригоровку – из артиллерии калибра 122 мм;
  • пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм;
  • Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;
  • Трижды Шумы – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
  • трижды Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм;
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм;
  • Богдановку – из минометов калибра 120 мм;
  • Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Напомним, 19 февраля на одной из позиций народные депутаты от "Слуги народа" и журналисты иностранных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.

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