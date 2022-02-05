Боевики бомбили из беспилотника поселок возле Мариуполя: под обстрел попали жилые дома и школа

Взрывами повреждены здания, никто из людей не пострадал.
В субботу, 5 февраля, пророссийские боевики на Донбассе с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили четыре самодельных взрывных устройства на территорию поселка Павлополь близ Мариуполя.
Об этом сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи в комментарии местному изданию "Новости Донбасса".
По его словам, беспилотник боевиков появился над Павлополем около 12 часов дня. Взрывные устройства упали на здание неработающей школы и во двор жилых домов на улице Молодежной.
Самодельные бомбы повредили крышу на помещении учебного заведения, в жилом доме от взрывов повреждено два окна.
В результате инцидента пострадавших среди людей не было. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, 5 февраля российские боевики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Один украинский военный получил ранение.
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