Боевики бьют из запрещенного вооружения: один военный получил ранение

Боевики бьют из запрещенного вооружения: один военный получил ранение

Украинские защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня: четыре раза кафиры применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом говорится в утренней сводке ООС19 декабря.

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В районе Широкиного противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Пивденного наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В сторону Водяного – минометы калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Возле Новозвановки кафиры открывали огонь из гранатометов разных систем.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в своде.

Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

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