Боевики бьют из запрещенного вооружения: погиб один военнослужащий

Боевики бьют из запрещенного вооружения: погиб один военнослужащий

Кафиры дважды нарушали режи "тишины" в течение суток.

За прошедшие сутки, 26 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: однажды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом говорится в утреннем строительстве ООС 27 ноября.

В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.

Напомним, разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированный Донбасс.

Читайте также: