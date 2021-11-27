Боевики бьют из запрещенного вооружения: погиб один военнослужащий

Кафиры дважды нарушали режи "тишины" в течение суток.
За прошедшие сутки, 26 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: однажды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом говорится в утреннем строительстве ООС 27 ноября.
В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Оно оказалось несовместимым с жизнью.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.
Напомним, разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированный Донбасс.
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