Боевики бьют из запрещенного вооружения: украинский военный ранен на передовой

Боевики бьют из запрещенного вооружения: украинский военный ранен на передовой

Зафиксировано шесть обстрелов в сутки.

За прошедшие сутки, 5 октября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня: дважды оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 6 октября.

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В районе Трехизбенка боевики обстреляли позиции ВСУ по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Красногоровки — с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В направлении Крымского дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. По данным ТСН, произошло это во время гранатометного обстрела позиций у Красногоровки. Бойца посекло осколками.

Новости с фронта: во время гранатометного обстрела у Красногоровки нашего бойца посекло осколками

По состоянию на 7:00 утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как повиломлялося, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.

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