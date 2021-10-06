Боевики бьют из запрещенного вооружения: украинский военный ранен на передовой

Зафиксировано шесть обстрелов в сутки.
За прошедшие сутки, 5 октября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня: дважды оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 6 октября.
В районе Трехизбенка боевики обстреляли позиции ВСУ по автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Красногоровки — с автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В направлении Крымского дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. По данным ТСН, произошло это во время гранатометного обстрела позиций у Красногоровки. Бойца посекло осколками.
По состоянию на 7:00 утра, 6 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как повиломлялося, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.