Боевики бьют из запрещенного вооружения: зафиксировано восемь нарушений режима "тишины"

Боевики бьют из запрещенного вооружения: зафиксировано восемь нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 1 сентября.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Красногоровки оккупанты били из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Кроме того, обстрел окрестностей этого населенного пункта осуществили из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

Близ Нью-Йорка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, наголосиды в штабе.

По состоянию на утро 1 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, по факту обстрела российско-оккупационными войсками в субботу, 28 августа гражданской инфраструктуры Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство. Оккупанты стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Последствия обстрела Авдеевки

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