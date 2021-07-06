Боевики бьют по позициям ВСУ: один военный погиб, трое раненых

Боевики бьют по позициям ВСУ: один военный погиб, трое раненых

За сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 5 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня: есть раненые и погибший.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 6 июля.

У Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В районе Песков — с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 — боевики дважды вели обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Чермалык — с противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Новозвановка — из гранатометов различных систем.

У Новотошковское вооруженные формирования РФобстрилювалы украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Причепиловка и Крымского — из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Также трое военных получили ранения. Их доставили в лечебное учреждение.

"На враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина не допустит участия представителей террористических фейковых "Л/ДНР" до переговоров политических советников лидеров "нормандского формата". Об этом заявил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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