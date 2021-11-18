Боевики дважды обстреляли Невельское: сегодня будут эвакуировать жителей прифронтовой деревни

Снаряды разрушили человеческие дома.

Утром в четверг, 18 ноября, будут эвакуировать жителей прифронтового Невельского в Донецкой области, которое оккупанты дважды обстреляли через неделю.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 ноября.

Накануне вражеские снаряды в поселке зацепили семь домов. Несколько дней назад боевики наголову разбили три дома и повредили девять подворий. Местные жители чудом уцелели. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина

По данным гуманитарной миссии, большинство семей, чьи дома пострадали, согласились на эвакуацию. Им предоставят социальный транспорт. Тем, кому некуда уезжать из Невельского, обещают как можно скорее восстановить поврежденное обстрелами жилье.

Новости с фронта: уже сегодня состоится эвакуация жителей Невельского, которую оккупанты обстреляли дважды за неделю

Как сообщалось, среди бела дня, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, российские кафиры ударили с дальнобойных гаубиц по Муратову. Это – тыловой поселок на Луганщине, там живут около четырех сотен человек. Российские тяжелые снаряды упали вплотную в школу. Из-за обстрелов детей перевели на дистанционное обучение, а местные, опасаясь новых атак, планируют перебираться подальше.

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