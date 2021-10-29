Боевики гонят из запрещенного вооружения: двое военных ранены

Через сутки 14 раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня : кафиры пять раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил 29 октября.

Вблизи Луганского оккупанты дважды совершили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского – из минометов калибра 82 мм. Из минометов калибра 82 мм российские наемники также обстреляли позиции вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм. Приблизительно Троицкого — минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцева кафиры дважды обстреливали позиции ВСУ, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. В сторону Екатериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Возле Золотого-4 – автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщили в штабе. Они находятся в медучреждении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести.

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", — говорится в сводке.

По состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Причепиловки.

Как сообщалось, боевики в среду, 27 октября, обстреляли населенный пункт Трехизбенка Луганской области. Оккупанты применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра. По населенному пункту выпустили около 20 снарядов. Во время обстрела повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара.

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