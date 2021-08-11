Боевики из артиллерии обстреляли Новомихайловку и обесточили 4 села на Донбассе

Оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, запрещенные Минскими договоренностями.
Сегодня утром, 11 августа, боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по Новомихайловке.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, запрещенные Минскими договоренностями. Всего террористы выпустили более 24 снарядов.
В результате была повреждена территория фермы и линия электропередач. Обесточены населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое. Также без водоснабжения осталась Новомихайловка.
Пострадавших местных жителей нет. О враждебных обстрелах украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.
Напомним, что утром 11 августа боевики обстреляли мирное поселок Новоселовка, убили местного и ранили военного.