Боевики из артиллерии обстреляли Новомихайловку и обесточили 4 села на Донбассе

Боевики из артиллерии обстреляли Новомихайловку и обесточили 4 села на Донбассе

Оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, запрещенные Минскими договоренностями.

Сегодня утром, 11 августа, боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по Новомихайловке.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, запрещенные Минскими договоренностями. Всего террористы выпустили более 24 снарядов.

В результате была повреждена территория фермы и линия электропередач. Обесточены населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое. Также без водоснабжения осталась Новомихайловка.

Пострадавших местных жителей нет. О враждебных обстрелах украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним, что утром 11 августа боевики обстреляли мирное поселок Новоселовка, убили местного и ранили военного.

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