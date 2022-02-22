Боевики из "градов" обстреляли украинские позиции, "мобилизованных" готовят к наступлению — журналист

Боевики из "градов" обстреляли украинские позиции, "мобилизованных" готовят к наступлению — журналист

По словам журналиста, местные, которых силой забрали в группировки боевиков, говорят, что получили "приказ завтра двигаться вперед".

Боевики из "градов" обстреляли украинские позиции в районе Камышевахи.

Об этом рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Террористы открыли огонь из оккупированного Первомайска.

"По украинским позициям в районе Камышевахи из Первомайска бьют РСЗО "Град" боевиков", — написал Цаплиенко.

По словам журналиста, местные, которых силой забрали в группировки боевиков, говорят, что получили "приказ завтра двигаться вперед". У их главарей якобы уже есть карты тактических действий их подразделений в случае наступления.

"Этому предшествует масштабное обострение на фронте", — предположил журналист, но уточнил, что эта информация проверяется.

Напомним, что Путин заявил о предоставлении военной помощи "ЛДНР", хочет разоружить Украину и требует отказаться от НАТО.

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