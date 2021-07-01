Боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке

Боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке

В результате обстрела были повреждены несколько частных домов.

Сегодня, 1 июля, на Донбассе боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Террористы открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями 122мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом после обстрела загорелся и сгорел. Минами и снарядами были повреждены близлежащие хозяйственные постройки.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. О нарушении режима прекращения огня Украина проинформировала ОБСЕ.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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