Боевики из запрещенного вооружения обстреляли жилой сектор в Авдеевке

В результате обстрела были повреждены несколько частных домов.
Сегодня, 1 июля, на Донбассе боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. Террористы открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями 122мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом после обстрела загорелся и сгорел. Минами и снарядами были повреждены близлежащие хозяйственные постройки.
К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. О нарушении режима прекращения огня Украина проинформировала ОБСЕ.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.