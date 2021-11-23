Боевики "ЛНР" и "ДНР" начали масштабные учения под руководством России – украинская разведка

Боевики "ЛНР" и "ДНР" начали масштабные учения под руководством России – украинская разведка

Украинская разведка предостерегает о фейковых новостях РФ для дискредитизации ВСУ.

Командование Вооруженных сил России увеличивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО). Вооруженные формирования под руководством РФ начали масштабную командно-штабную учебу от 22 ноября.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

"22 ноября в оккупированных Донецке и Луганске началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ ", — говорится в сообщении.

Украинская разведка предостерегает об активизации деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Напомним, Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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