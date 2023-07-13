Боевики "ЛНР" получили от РФ новое оружие: "вторая армия мира" снова удивила (видео)

Некоторые "обновки" имеют в своем комплекте даже штыки для рукопашного боя.

Российская армия обновила арсенал боевиков так называемой "ЛНР" настоящим антиквариатом времен Второй мировой войны.

Видео "обновок" от "второй армии мира" опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

Среди оружия, которое прислали из РФ, можно заметить пистолет-пулемет Судаева, ППШ, ППС, Томпсон, трехлинейку — все то, чем в 1940-х годах, как говорят в России, "деды воевали".

Отдельные виды этого нового оружия имеют в своем комплекте даже штыки для рукопашного боя.

"Не исключено, что за кадром осталась коробка с аркебузами, копьями и ядовитыми стрелами", — сыронизировал по этому поводу в комментарии к видео Бутусов.

Боевики "ЛНР" получили от РФ новое оружие: "вторая армия мира" снова удивила

Напомним, ранее вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области зафиксировали колонну вражеской техники с танками Т-54 и Т-55, выпускавшимися еще в 1940-50-х годах. Более старых танков в арсенале "второй армии мира" нет.

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