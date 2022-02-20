Боевики на Донбассе из минометов снова обстреляли пункт пропуска "Счастье": функционирование КПВВ приостановили

КПВВ "Счастье" приостанавливает работу до тех пор, пока будет существовать угроза со стороны войск РФ для жизни и здоровья граждан.
Российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями о прекращении огня, 19 февраля трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье". В связи с регулярными обстрелами войск РФ было принято решение приостановить функционирование КПВВ "Счастье".
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил Украины.
Отмечается, что боевики постоянно демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения. Так, не придерживаясь договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки, 19 февраля оккупанты трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".
Командование Объединенных сил подчеркнуло, что обстрел КПВВ "Счастье", который совершили российско-оккупационные войска, является нарушением норм международного гуманитарного права. Такие действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ.
"Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационных войск договоренностей о прекращении огня и невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 г. на период существования угрозы", — сказано в сообщении.
Граждан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок, ведь раньше благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора люди могли спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ.
Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 19 февраля, 136 нарушили режим "тишины".
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