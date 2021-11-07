Боевики на Донбассе начали активно использовать беспилотники для атаки ВСУ: реакция ТКГ

Оккупанты 7 ноября также сбрасывали боеприпасы ВОГ-17 на позиции Вооруженных сил Украины.
На Донбассе российские вооруженные формирования в последние два дня активно использовали свои беспилотники, чтобы атаковать позиции Вооруженных Сил Украины.
Об этом 7 ноября сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе.
В частности, 6 ноября один БПЛА по направлению н.п. Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) сбили украинские защитники в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. Уже сегодня, 7 ноября, боевики использовали еще два беспилотника на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово.
Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины.
В украинской делегации ТКГ по Донбассу отметили, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.
В сообщении указывается, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.
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