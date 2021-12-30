Боевики на Донбассе нарушают "тишину": один военный получил ранение

Боевики на Донбассе нарушают "тишину": один военный получил ранение

Воина госпитализировали в медучреждение.

За прошедшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска четырежды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке Операций объединенных сил 30 декабря.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки кафиры открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки боевики вели огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в своде штаба.

По состоянию на 7 часов утра, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, Российская Федерация продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники России. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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