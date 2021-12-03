Боевики на Донбассе обстреливают Станицу Луганскую: второй раз на этой неделе (видео)

Враг применил артиллерию 122-миллиметрового калибра и вооружения БМП-1.
В пятницу, 3 декабря, около 15.00 пророссийские боевики на Донбассе начали обстрел окрестностей Станицы Луганской.
Об этом сообщил координатор группы "Восток SOS" Евгений Васильев, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее видео.
По его словам, боевики обстреливают те же позиции ВСУ, что и в начале недели. Обстрелы ведутся из оккупированного села Красный Яр.
В пресс-службе штаба ООС впоследствии подтвердили эту информацию, добавив, что враг применил артиллерию 122-миллиметрового калибра и вооружения БМП-1.
В общей сложности с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения:
- в направлении Красногоровки вели огонь из противотанковой пушки МТ-12;
- в сторону Крымского произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- около Зайцева вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;
- в районе Попасной произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, по окрестностям Станицы Луганской 29 ноября российские наемники выпустили полсотни артснарядов.
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