Боевики на Донбассе продолжают бить из запрещенного вооружения: один боец ООС получил ранения

Боевики на Донбассе продолжают бить из запрещенного вооружения: один боец ООС получил ранения

По состоянию на 7 утра 16 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в сводке 16 октября.

Так, возле Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм и противотанковый ракетный комплекс. Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82-мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов. Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Лебединского враг применил минометы калибра 120-мм.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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