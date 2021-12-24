Боевики на Донбассе проводят активные учения с привлечением танковых экипажей и артиллерии — разведка

Боевики на Донбассе проводят активные учения с привлечением танковых экипажей и артиллерии — разведка

Стрельбы и военные тренировки проходят под наблюдением российских кураторов.

На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевики проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин.

Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинских разведчиков, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Учения проходят как днем, так и ночью.

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"Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", — отметили в сообщении.

Кроме того, кадровые военнослужащие РФ, находящиеся на оккупированной территории Донбасса, проводят инструктаж на сборах с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением стрельб из 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

Напомним, в столице России Москве, а также на территории Украины, которую контролируют боевики "Л/ДНР", бывшие участники незаконных вооруженных формирований, "профессиональные" наемники, а также бывшие осужденные получают предложения об "оплачиваемой командировке в Украину".

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