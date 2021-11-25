Боевики на Донбассе резко увеличили количество обстрелов: по каким направлениям в течение суток стреляли оккупанты

Боевики на Донбассе резко увеличили количество обстрелов: по каким направлениям в течение суток стреляли оккупанты

Боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В районе проведения операции Объединенных сил 25 ноября российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также читайте Чем будем укрощать Кремль: украинские военные показали мощные фото испытаний Bayraktar и Javelin

Так, в сторону Луганского боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки оккупанты совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм. В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского боевики дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. А у Катериновки украинских военных обстреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Попасной враг вел огонь из гранатометов разных систем. Около Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.