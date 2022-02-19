Боевики на Донбассе за сутки обстреляли 39 населенных пунктов: пострадали два сотрудника ГСЧС

Боевики на Донбассе за сутки обстреляли 39 населенных пунктов: пострадали два сотрудника ГСЧС

По данным спасателей, в общей сложности пророссийские оккупанты за минувшие сутки произвели 74 обстрела.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя. Также в результате обстрелов боевиков 39 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей было повреждено 11 жилых домов и одно админздание.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что за прошедшие сутки с временно неподконтрольных территорий совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей, из них:

Донецкая область — 50 (Шумы — 2, Луганское — 11, Старогнатовка — 7, Чермалик — 1, Новогнатовка — 2, Трудовское — 1, Светлодарск — 1, Нью-Йорк — 2, Южное — 2, Мироновское — 2, Водяное — 1, Верхнеторецкое — 1, Опытное — 1, Гнутово — 1, Невельское — 2, Гранитное — 5, Горняк — 1, Красногоровка — 1, Марьинка — 1, Новогригоровка — 1, Новотроицкое — 1, Николаевка — 1, Новоселовка вторая — 1, Зайцево -1);

Луганская область — 24 (с. Болотено — 2, с. Старый Айдар-1, с. Новотошковское — 2, Песчаное — 3, Троицкое — 1, Нижнее Теплое — 2, г. Попасная — 2, г. Счастье — 1, г. Золотое — 2 — 3, Золотое — 4 — 1, Лопаскино — 1, с. Лобачево-1, с. Артема-1, с. Новоалександровка — 2, пгт. Станица Луганская — 2).

В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:

Донецкая область – 9 жилых домов

Луганская область — 2 частных жилых дома и 1 админздание ДПРЧ-32

В ГСЧС также добавили, что погибших среди мирного населения и их сотрудников нет.

Напомним, в штабе ООС в утренней сводке 19 февраля проинформировали, что за прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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