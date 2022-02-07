Боевики на Донбассе заявили о "польских наемниках" в ВСУ

Боевики на Донбассе заявили о "польских наемниках" в ВСУ

В украинском правительстве опровергают такую дезинформацию.

В Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики опровергли распространенный оккупантами фейк о пребывании в подразделениях Вооруженных сил Украины на Донбассе "наемников из Польши".

Об этом идет речь в понедельник, 7 февраля, в сообщении Центра.

В украинском правительстве напомнили, что на территории Украины представители стран НАТО присутствуют только в качестве инструкторов, которые находятся в учебных центрах.

“Поэтому никаких "польских/американских и т.п. наемников" в Украине нет. За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники”, — отметили в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая в течение месяца передавала информацию террористам из "ДНР".

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