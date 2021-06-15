Боевики на оккупированном Донбассе массово закрывают образовательные учреждения — Денисова

Дети будут вынуждены добираться до учебных заведений, порой, за десятки километров.

Оккупационные власти на неподконтрольных территориях Донбасса по указанию России закрывает учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По словам омбудсмена, оккупанты закрывают: Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие.

В Луганске, Антраците, Славяносербске, Красном Луче, Свердловске закроют 5 школ, еще 3 — реорганизуют.

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов нарушают права на образование детей с оккупированных территорий.

"С целью продолжения учебы они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, кое-где, за десятки километров", — отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что оккупанты не выпускают около 60 тыс. абитуриентов из ОРДЛО.

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