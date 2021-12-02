Боевики "накрыли" позиции ВСУ по гранатометам и минометам: один боец ранен

Боевики "накрыли" позиции ВСУ по гранатометам и минометам: один боец ранен

Оккупанты открывали огонь возле Новолуганского, Широкиного, Водяного, Красногоровки.

В течение этих суток, 2 декабря, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, террористы открывали огонь:

В направлении Новолуганского — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

Возле Широкино — из станковых противотанковых гранатометов;

Недалеко от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий противника один военнослужащий был ранен. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что вблизи Новотроицкого 1 декабря в результате снайперского обстрела боевиков погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин.

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