Боевики "накрыли" позиции ВСУ по гранатометам и минометам: один боец ранен

Оккупанты открывали огонь возле Новолуганского, Широкиного, Водяного, Красногоровки.
В течение этих суток, 2 декабря, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, террористы открывали огонь:
- В направлении Новолуганского — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- Возле Широкино — из станковых противотанковых гранатометов;
- Недалеко от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм.
- Возле Водяного на Приазовье — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских действий противника один военнослужащий был ранен. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что вблизи Новотроицкого 1 декабря в результате снайперского обстрела боевиков погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин.
Читайте также:
- Путь героя, взрослевшего на глазах зрителей ТСН: доброволец восьмой год защищает Украину
- Добровольцу "Правого сектора", ушедшему на войну с Майдана, вручили орден "Золотая звезда"
- Свободный мир категорически осуждает экспансионистскую политику Кремля – сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США