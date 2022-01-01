Боевики не прекращали обстрелы на Донбассе даже на Новый год: один украинский военный погиб

Украинские защитники дали отпор оккупантам.
За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Как в утренней сводке 1 января 2022 сообщил пресс-центр операции Объединенных сил, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Так, в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Возле Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 1 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Водяного Донецкой области боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.