Боевики не прекращают обстрелы: один военный ООС получил ранение, его состояние — тяжелое

Воин находится в больнице.
За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом 9 октября говорится в утренней сводке ООС.
Так, позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.
Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7 утра 9 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.