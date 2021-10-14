Боевики не прекращают обстрелы: один военный ООС получил ранения

Боевики не прекращают обстрелы: один военный ООС получил ранения

По состоянию на 7 утра 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в сводке 14 октября.

Так, возле Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину было предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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