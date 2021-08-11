Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: один военный погиб, двое — раненых

В течение суток зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 10 августа, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 11 августа.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. С артилерийських систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел Водяного, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки — из противотанковых ракетных комплексов. У Нью-Йорка — из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

В районе Катериновки российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Песков открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования РФ вели обстирлы с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Двое других находятся в медицинском учреждении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

По состоянию на утро 11 августа зафиксирован одно нарушение режима прекращения огня у Новомихайловка.

Как сообщалось, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. По мнению главы государства, в связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться. Поскольку жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

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