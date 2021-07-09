В течение суток зафиксировано 11 раз нарушение перемирия.
За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 9 июля.
Вблизи опытно враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.
В направлении Песков российские наемники трижды обстреливали позиции ВСУ с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского - из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку Водяного на Приазовье враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.
По состоянию на утро 9 июля зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня: у зайцев, Невельского, Новотошковское, Песков.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поддерживает возможность расширения "нормандского формата" или создание еще одной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины с приобщением мощных мировых держав. Однако, количество форматов не влияет на их качество, поскольку войну должен закончить Россия.