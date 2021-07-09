Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: один военный погиб, один — ранен

Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: один военный погиб, один — ранен

В течение суток зафиксировано 11 раз нарушение перемирия.

За прошедшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 9 июля.

Вблизи опытно враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.

В направлении Песков российские наемники трижды обстреливали позиции ВСУ с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского - из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Водяного на Приазовье враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

По состоянию на утро 9 июля зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня: у зайцев, Невельского, Новотошковское, Песков.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поддерживает возможность расширения "нормандского формата" или создание еще одной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины с приобщением мощных мировых держав. Однако, количество форматов не влияет на их качество, поскольку войну должен закончить Россия.

Новости с фронта: ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась - представительница от ОБСЕ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку