Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: оккупанты 11 раз нарушили "тишину"

Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: оккупанты 11 раз нарушили "тишину"

В течение суток боевики 11 раз нарушили перемирие.

За прошедшие сутки, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 11 июля.

Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди украинских военных нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, россияне создали на украинских временно оккупированных территориях социокультурные фонды и центры, чтобы уничтожить национальную идентичность украинцев. Так по их данным, одним из инструментов «мягкой силы» российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир".

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