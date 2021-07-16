Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС: трое военных ранены, двое — травмированы

В течение суток зафиксировано восемь нарушений "тишины".

За прошедшие сутки, 15 июля, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 15 июля.

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Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новоалександровки — из противотанковых ракетных комплексов.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песчаного — из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое — боевое травмирования. Они находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника — тяжелый, других — удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, учтено одно нарушение режима прекращения огня.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ".

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