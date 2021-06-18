Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ: военный получил пулевое ранение

За прошедшие сутки было зафиксировано девять нарушений перемирия.
За прошедшие сутки, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 18 июня.
Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции ЗСУз артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковское — из стрелкового оружия.
У Золотого российские наемники дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный получил пулевое ранение. Его госпитализировали. Состояние раненого медики оценивают как средней тяжести. В ТСН.Ранок сообщили, что боец получил ранение вблизи поселка Новотошковское Луганской области. С начала недели это уже четвертый ранен на передовой. Несколько дней назад двое бойцов у Авдеевки подорвались на неизвестном взрывном устройстве, а 16 июня осколочного ранения получил воин на позициях у поселка Луганское.
Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.