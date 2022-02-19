Боевики обстреливают дорожный коридор "Луганск-Счастье": запись звуков выстрелов

Противник ведет обстрел из 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов.

С утра 19 февраля пророссийские боевики возобновили и продолжают обстрелы в направлении гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Противник ведет обстрел из 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, терпит повреждение", — говорится в сообщении.

Заметим, что боевики также обстреляли город Счастья.

Оккупанты продолжают обстрелы в направлении дорожного коридора «Луганск-Счастье» ‼ Оккупанты продолжают обстрелы в направлении дорожного коридора «Луганск-Счастье» Сегодня с утра российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора «Луганск-Счастье». Противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях. Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, терпит повреждение. ❗ Как сообщалось вчера, российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ «Счастье». Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска. Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 19 февраля 2022 г.

Напомним, 18 февраля оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под обстрел попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

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