Боевики обстреливают украинские позиции: от пуль оккупантов погиб боец ООС

Оккупанты били из запрещенного минского договоренностями вооружения.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 30 сентября трижды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате обстрелов российских оккупантов погиб украинский военный.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня 1 раз применяя запрещенное минского договоренностями вооружения.

Возле Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. В командовании и личном составе Объединенных сил выразили искренние соболезнования родным и близким героя, который погиб за Украину.

На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубеже наших подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщалось, 28 сентября в результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное.

Новости с фронта: оккупанты не обращают внимания на ОБСЕ и все чаще стреляют по нашим укреплениям

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