Боевики обстреляли Гранитное, а затем заявили о захвате соседнего села украинской армией

В штабе ООС заявили, что позиции украинских войск остались прежними.

Во вторник, 26 октября, пророссийские боевики на Донбассе совершили массированный обстрел из запрещенного Минскими договоренностями оружия, повредив жилые дома в поселке Гранитное Донецкой области. В то же время на сепаратистских сайтах появилась информация, что в соседнее село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне", вошли подразделения украинской армии.

Как заявили в Генштабе ВСУ, позиции украинских войск остались прежними.

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Заявления о возвращении под контроль Украины села Старомарьевка украинские военные назвали "очередной попыткой незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения".

Как оказалось, на этом участке фронта пророссийские боевики в этот день открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. "Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Офисе генпрокурора уточнили, что утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное. “При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные действия”, — говорится в сообщении.

Как известно, село Старомарьевка расположено рядом с поселком Гранитным, который находится под контролем Украины. Села соединяет пешеходный мост через реку Кальмиус, которым пользуются жители Старомарьевки, чтобы посещать в Гранитном магазин и больницу. Деревенские дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. В 2020 году в селе проживали 150 человек, из них – 7 детей.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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