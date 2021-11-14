Боевики обстреляли Невельское: людей доставали из-под завалов разрушенных домов

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Сегодня ночью, 14 ноября, боевики обстреляли поселок Невельское Покровского района Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В результате обстрела получили повреждения четыре частных дома, два из них были уничтожены полностью.

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели. К счастью, гражданские не пострадали.

"Обстрел произошел ночью. По сообщению военных — из 120-миллиметровых минометов", — отметил Кириленко.

Обстрел Невельского на Донбассе (5 фото)

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела Невельского ранения получил водитель-санитар, которого в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь.

Ранее сообщалось, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку