Боевики обстреляли Невельское: людей доставали из-под завалов разрушенных домов

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.
Сегодня ночью, 14 ноября, боевики обстреляли поселок Невельское Покровского района Донецкой области.
Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
В результате обстрела получили повреждения четыре частных дома, два из них были уничтожены полностью.
При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели. К счастью, гражданские не пострадали.
"Обстрел произошел ночью. По сообщению военных — из 120-миллиметровых минометов", — отметил Кириленко.
Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела Невельского ранения получил водитель-санитар, которого в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь.
Ранее сообщалось, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения.
Читайте также: