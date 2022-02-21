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Боевики обстреляли Новолуганское, погиб мирный житель (фото)

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Боевики обстреляли Новолуганское, погиб мирный житель (фото)

Павел Кириленко/Facebook

В результате обстрела поселок остался без света и отопления, поврежден газопровод.

Сегодня вечером, 21 февраля, боевики обстреляли поселок Новолуганское Донецкой области. В результате обстрела погиб мирный житель.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод", — отметил Кириленко.

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По его словам, в результате обстрела погиб гражданский мужчина, 1970 года рождения.

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Ранее сообщалось, что боевики обстреливают Счастье. Город закрыт на въезде и выезде.

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