Врат среди военнослужащих и местных жильцов нет

Окрестности прифронтового поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области, оказались под обстрелом боевиков.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 августа.

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Туда накануне вечером от российских наемников прилетело более двух десятков артснарядов и мин. Почти все разрывы пришлись на поле. Врат среди бойцов и местных нет. Военные говорят, что били боевики из оккупированной Озеряновка просто из-под гражданских зданий, прикрывшись мирным населением.

Обстреливали накануне боевики и другие участки фронта — на Приазовье, у Марьинки, и Невельского. Трое украинских военных получили ранения. Сейчас они в больнице. Состояние одного из них врачи называют тяжелым.

Новости с фронта: украинский Нью-Йорк оказался под обстрелом

Как сообщалось, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. По мнению главы государства, в связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться. Поскольку жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

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