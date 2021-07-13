Боевики обстреляли Тарамчук под Марьинкой: жители час провели в подвалах, поселок без света и в воронках

Боевики обстреляли Тарамчук под Марьинкой: жители час провели в подвалах, поселок без света и в воронках

Населенный пункт обесточен.

Во вторник утром, 13 июля, боевики из тяжелого вооружения обстреляли поселок Тарамчук под Марьинкой. 37 мирных жителей, остающихся в населенном пункте, провели в подвалах и погребах около часа.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии помощи мирному населению в зоне военного конфликта "Пролеска" Евгений Каплин.

"Сегодня, впервые с 2016 под огнем из тяжелого вооружения оказался контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарская ОТГ). 37 мирных жителей, остающихся в населенном пункте, провели в подвалах и погребах около часа. Обстрел начался в 7:35 утра. По данным социального работника Гуманитарная миссия "Пролиска", проживающего в населенном пункте, на территории жилых массивов поселка в ходе обстрела образовалось 16 воронок, еще примерно столько же снарядов взорвались за пределами населенного пункта возле его окрестностей", — написал он.

Информация о жертвах среди мирного населения пока отсутствует. Отмечается, что в результате обстрела поврежден трансформатор и линии электропередач, населенный пункт полностью обесточен. В жилых массивах и на огородах мирных жителей образовались воронки, в трех частных домах повреждены кровля и остекление.

Напомним, 10 июля вражеские обстрелы разрушили дома в Водяном, переполошили местных гражданских, вошли в землю, прямо на улицах села и неразорвались и это составляет здесь сейчас дополнительную опасность.

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