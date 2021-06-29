Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, есть раненый

Бойца госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На Донбассе в понедельник, 28 июня, около 20:30 в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новотошковское украинский защитник получил пулевое ранение.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение. Он находится в состоянии средней тяжести.
"На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", — добавили в ОТУ "Север".
Напомним, что в течение 27 июня на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.