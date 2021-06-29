Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского, есть раненый

Бойца госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Донбассе в понедельник, 28 июня, около 20:30 в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новотошковское украинский защитник получил пулевое ранение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение. Он находится в состоянии средней тяжести.

"На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины", — добавили в ОТУ "Север".

Напомним, что в течение 27 июня на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.

Российские оккупанты в Донбассе не прекращают своих обстрелов

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